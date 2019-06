Corso su spesa pubblica e sostenibilità

Spesa pubblica sempre più sostenibile, "driver" dell'economia circolare. È l'effetto che intende promuovere il percorso formativo nazionale in materia di Green public procurement e Criteri ambientali minimi, presentato a Villa Umbra.

L'iniziativa formativa "Green public procurement e criteri ambientali minimi: la spesa pubblica per la sostenibilità" è stata promossa da Sviluppumbria, capofila del progetto europeo Bioeco-r.d.i. - Bio-economy Research Driven Innovation finanziato dal Programma Interreg V-B Adrion, in collaborazione con Legambiente e con il patrocinio della Scuola umbra di amministrazione pubblica.

I lavori sono stati aperti da Giuseppina Baldassarri, coordinatrice del progetto, che dispone di oltre 1 milione di euro di budget e che vede anche la presenza come partner regionale di Confindustria Umbria. Obiettivo è supportare lo sviluppo della bioeconomia, dell'economia circolare nei paesi che fanno parte del programma".