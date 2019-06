Cisterna perde olio su Autosole

Serie di incidenti lungo l'A1, tra i caselli di Orvieto e Attigliano in direzione sud, a causa della presenza, sulla carreggiata, di olio perso da un autoarticolato cisterna. Sei le auto finite in testacoda.

Non si registrano feriti, ma una donna coinvolta è stata soccorsa dal 118 a causa di un malore.

Per regolare il traffico durante i soccorsi e la pulizia della strada è stato necessario l'utilizzo della safety car da parte della polizia stradale, intervenuta con cinque pattuglie.

La circolazione è al momento consentita su una sola corsia.