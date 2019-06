Porzi, buona festa per Quintana Foligno

"Voglio augurare buona Festa a tutti i cittadini di Foligno e a tutta l'Umbria, che si appresta a vivere il clou della Giostra della Quintana, con il corteo storico e la Sfida equestre al Campo de li Giochi": così la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, alla vigilia del clou della rievocazione di Foligno.

"La Quintana - spiega Porzi - è ormai una colonna della tradizione umbra e della promozione della regione nel mondo. Una promozione che esprime qualità, tradizioni e passione e che quest'anno ha raccolto il patrocinio delle più alte Istituzioni, come Senato e Camera. Un grande risultato che premia lo sforzo dei tanti quintanari che con passione e dedizione lavorano ogni giorno ad animare la rievocazione che è diventata uno dei simboli dell'Umbria nel mondo. Tantissimi appassionati che non perdono occasione - conclude Porzi - per regalarci un incredibile spettacolo che esprime tutto l'attaccamento alla propria città e per il quale non possiamo che ringraziarvi".