Polidori, prima il programma poi i nomi

"Forza Italia non è interessata a partecipare al valzer dei nomi in atto" per la presidenza della Regione. Lo afferma la coordinatrice umbra on. Catia Polidori.

Che "pur ritenendo valide e di alto profilo le proposte finora emerse nel centrodestra, ritiene prioritario lavorare ad un programma serio, condiviso e convincente, in grado di fornire risposte alla gente e sanare le ferite della crisi, del terremoto, della cattiva gestione della cosa pubblica e dalla corruzione".

"L'Umbria - sottolinea Polidori - vive da troppi anni in sofferenza. La nostra economia cresce addirittura in misura inferiore allo sviluppo asfittico del Paese. Tale dato negativo si è ormai cronicizzato e rischia di avere serissime implicazioni negative anche sulla tenuta del nostro tessuto sociale. Di questo allarme e di niente altro dovrebbero farsi carico quelle forze politiche che davvero aspirano a guidare il cambiamento, governando la Regione in forte discontinuità rispetto alla sinistra. Prima il programma e poi i nomi".