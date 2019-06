Delegazione Esa visita Rf Microtech

Una delegazione dell'Agenzia spaziale europea (Esa) ha compiuto una visita ufficiale presso l'azienda perugina Rf Microtech, spin off universitario costituito nel 2007 e specializzato in tecnologie a microonde e radiofrequenze, con clienti come Huawei, Leonardo, ThalesAleniaSpace, Elettronica spa, Mbda, Ima, Ericsson e altri.

Si è trattato di un meeting bilaterale al quale hanno partecipato i vertici dell'azienda e i rappresentanti di Esa, Dietmar Schmitt, Head of Technologies and Products Division, Domenico Mignolo, Head of Ground and User Segment Technologies & Products Section e Fabrizio De Paolis, Director of Telecommunications and Integrated Applications. Dalla sua fondazione, infatti, Rf Microtech - è detto in una nota di Confindustria - collabora con Esa nell'ambito del programma Artes At-Advanced Technology, il principale programma dell'Agenzia spaziale europea per lo sviluppo delle comunicazioni satellitari.