Intesa per più sicurezza uffici postali

(ANSA) - PERUGIA, 12 GIU - E' stato firmato presso la sede della Prefettura di Perugia un protocollo d'intesa con Poste italiane finalizzato alla prevenzione di furti e rapine negli uffici postali dell'Umbria.

L'atto d'intesa è stato firmato dal prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, da quello di Terni, Paolo De Biagi, e dal responsabile di Tutela aziendale di Poste italiane, Vanes Montanari, alla presenza dei vertici territoriali delle forze dell'ordine, tra le quali la polizia postale.

Con il Protocollo d'Intesa vengono definiti gli impegni tra le parti per garantire adeguati livelli di sicurezza per ciascun ufficio postale presente.

Poste Italiane dispone in Umbria di una rete can 262 sportelli. Nel Protocollo - riferisce la Prefettura di Perugia - si prevede il coordinamento delle azioni di contrasto e prevenzione dei furti e delle rapine, reso ancor più efficace grazie alla costituzione di appositi e diretti canali di comunicazione tra Poste e forze dell'ordine.