Sindaco Assisi, sport è coesione sociale

"Lo sport con i suoi valori è un fattore di coesione sociale": a dirlo è stata il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, in occasione del passaggio nella città della torcia della Summer Universiade che si terrà a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio.

"Manifestazioni come queste - ha sottolineato il sindaco - vanno nella direzione dello sport verso i giovani e invogliano i giovani verso lo sport".

Proietti ha inoltre spiegato perché l'amministrazione ha scelto di accogliere il tedoforo sotto il Tempio di Minerva. "E' un luogo simbolo della nostra città - ha spiegato -, davanti alla chiesa e di fronte al palazzo comunale. Il Tempio è un luogo rappresentato anche da Giotto che ha raccontato magistralmente attraverso i suoi dipinti la vita di San Francesco e da qui il legame con il nostro Santo".