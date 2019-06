Lega, è nuova stagione politica

"Oltre al vento nazionale e al grande lavoro svolto da Matteo Salvini che con impegno e determinazione ci sta regalando una nuova stagione politica l'aria di cambiamento che si respira nel cuore verde è anche il frutto di un lavoro importante, fatto sul territorio": l'on.

Virginio Caparvi, segretario regionale della Lega Umbria commenta così l'esito dei ballottaggi.

Per l'esponente del Carroccio "l'aria di cambiamento è anche il frutto di un lavoro importante, fatto sul territorio, dalle sezioni e da una classe dirigente giovane ma ben strutturata, che non si è mai sottratta a responsabilità ed ha cercato di dare risposte ai cittadini, quelle stesse risposte che il Ps ha, per anni, snobbato". "Con la vittoria di Foligno, Marsciano ed Orvieto - prosegue -, finalmente nei nostri comuni torneremo a parlare non più di convenienza politica ma di merito, di sviluppo e senso civico, ma soprattutto di progetti che, non saranno trascendentali, ma che riporteranno l'Umbria a rialzare la testa".