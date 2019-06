Verini, da Pd emendamenti per aree sisma

"Il Pd, con in prima fila i suoi parlamentari della Commissione Ambiente e Lavori pubblici e quelli dell'area del cratere, ripresenterà domani alla Camera gli emendamenti sul provvedimento cosiddetto 'sbloccacantieri', che Governo e maggioranza hanno bocciato in Senato e che riguardano lo snellimento e la semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone terremotate": lo ha annunciato Walter Verini, deputato umbro e commissario del Pd.

Secondo il parlamentare "è gravissimo quanto avvenuto".

"Anche perché - ha aggiunto - si tratta di proposte emendative condivise da tutta la Conferenza delle Regioni, che potrebbero, se accolte, garantire le necessarie risorse umane e professionali e la urgente velocizzazione. Sarebbe incomprensibile un rifiuto degli emendamenti. Sarebbe incredibile venir meno a promesse e impegni presi recentemente dallo stesso presidente del Consiglio nelle zone colpite dal terremoto".