Oltre 700 mila euro donati dal Chianelli

Lo scorso anno il Comitato per la vita "Daniele Chianelli" ha donato complessivamente 764 mila euro per iniziative di solidarietà. Fondi destinati a ricerca, macchinari e strumentazioni all'avanguardia, assistenza ai pazienti e alle famiglia.

Il bilancio verrà illustrato dal presidente del Comitato, Franco Chianelli nel corso della tradizionale "Festa di ringraziamento" dedicata a tutti i volontari in programma il 9 giugno a Nocera Umbra, ospiti del Comune e dell'Ente Palio cittadino.