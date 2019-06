Ballottaggi in città 'simbolo' Umbria

Non ci sono capoluoghi di provincia ma in Umbria il ballottaggio per le comunali coinvolge alcune città simbolo come Foligno, Orvieto e Gubbio, oltre a Bastia Umbra e Marsciano. Con sullo sfondo sempre le elezioni per la Regione che si terranno probabilmente in autunno.

A Foligno, città guidata finora dal Pd, si sfidano Stefano Zuccarini, centrodestra, e Luciano Pizzoni, centrosinistra. Per sostenerli sono arrivati in città anche il leader della Lega Matteo Salvini e il presidente del Pd Paolo Gentiloni.

Il ministro dell'Interno ha fatto tappa anche a Orvieto dove la candidata del centrodestra Roberta Tardani contenderà l'elezione al sindaco uscente del Pd Giuseppe Germani.

Anche a Gubbio sarà in lizza l'attuale sindaco di centrosinistra Filippo Maria Stirati al quale si contrappone Marzio Presciutti Cinti, centrodestra.