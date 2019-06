Varata la nuova Giunta di Gualdo Tadino

Presentata la nuova Giunta del Comune di Gualdo Tadino nominata dal rieletto sindaco di centrosinistra Massimiliano Presciutti. Ad affiancarlo saranno gli assessori Fabio Pasquarelli, anche come vice, Marco Parlanti, Barbara Bucari, Paola Gramaccia e Stefano Franceschini.

"Ringrazio - ha sottolineato Presciutti in una conferenza stampa - tutti e 64 i candidati che hanno formato la nostra coalizione, i quali hanno contribuito a raggiungere, quello che molti hanno definito, il 'miracolo gualdese'. In realtà, però, non si tratta di un miracolo ma del frutto di un duro lavoro fatto di serietà e passione". Il sindaco ha quindi spiegato di avere "costruito la nuova giunta cercando di valorizzare le esperienze e il patrimonio di valori che le persone possiedono".

"Con l'obiettivo finale - ha aggiunto - che è sempre il bene di Gualdo Tadino".