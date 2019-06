Finesettimana a insegna del caldo

Atteso un fine settimana all'insegna del caldo su tutta l'Umbria, con punte di calore che in pianura raggiungeranno probabilmente anche 35 gradi. E' quanto emerge dalle previsioni meteo del Centro funzionale regionale della Protezione civile.

Le temperature inizieranno a salire già da sabato 8 giugno, con le massime attese attorno ai 32-33 gradi, ma il termometro continuerà a salire sensibilmente domenica 9. Sui rilievi appenninici non si escludono tuttavia, nelle ore pomeridiane, addensamenti anche consistenti che potrebbero dar vita a delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporali. Il cielo sul resto della regione si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Ma il caldo si è cominciato ad avvertire anche nella giornata del 7 giugno, con le temperature che hanno superato in molte città dell'Umbria i 30 gradi. La più calda è stata Foligno con 33,5. A Perugia di gradi se ne sono registrati invece 30,1, a Terni 30,6.