Quarta edizione di Wine Show a Todi

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 6 GIU - Si apre venerdì 7 a Todi, per terminare domenica 9 giugno, la quarta edizione di Wine Show. Manifestazione che avrà inizio con la serata "rosa" dove le donne saranno le protagoniste dello show cooking di gala che si terrà nella cornice del Nido dell'Aquila durante il quale verranno consegnati anche quattro riconoscimenti.

Il premio "#BeWine al produttore" verrà consegnato a Donatella Cinelli Colombini, produttrice di Brunello di Montalcino, in quanto ha saputo "meglio esaltare nel vino le caratteristiche del suo territorio". Il "# BeWine al comunicatore" va alla giornalista svedese Asa Johansson per aver saputo raccontare in maniera più emozionante il mondo del vino; il "Wine Lab Award" per l'innovazione è stato assegnato a Niccolò Mario Zanchi cofondatore di Gotto Wine Tour, un vero e proprio tour operator digitale per l'enoturismo. Infine il premio "Now - Not Only Wine" sarà consegnato alla scuola di alta formazione di sala Intrecci, rappresentata dalla direttrice Marta Cotarella.