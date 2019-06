In Umbria 80 rinforzi per forze polizia

(ANSA) - PERUGIA, 6 GIU - "Dalle parole ai fatti. Grazie al lavoro del ministero dell'Interno in Umbria, arrivano nuovi incrementi per le forze dell'ordine". Ad annunciarlo - in una nota - è il segretario Lega Umbria Virginio Caparvi che precisa: "Per Perugia, un contingente interforze di 60 unità sarà già operativo dal prossimo 1 luglio nell'ambito del potenziamento degli uffici delle forze dell'ordine predisposto in vista della bella stagione e finalizzato a specifici progetti individuati dal Viminale. Ulteriori 20 agenti della polizia di Stato, assunti a seguito dei concorsi programmati, entro aprile 2020 saranno distribuiti nelle questure: dieci a Perugia e dieci a Terni".

Sono 80 le donne e uomini gli uomini in divisa per i presìdi umbri, ha annunciato il ministro Matteo Salvini.