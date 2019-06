Garofoli tra migliori fornitori Leonardo

(ANSA) - PERUGIA, 6 GIU - L'azienda di Terni Garofoli spa, insieme ad altri 21 dei migliori fornitori di Leonardo, entra nell'"Elite Leonardo Lounge", il programma di rafforzamento della filiera di fornitura lanciato dal gruppo industriale tra i leader mondiali nei settori della difesa, aerospazio e sicurezza.

Il programma è stato lanciato nei giorni scorsi da Leonardo in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti ed Elite, il programma internazionale del London Stock Exchange Group costituito in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria per accelerare lo sviluppo delle imprese.

Le 22 aziende sono state selezionate tra più di 2.700 fornitori di Leonardo e potranno contare su nuove risorse per supportare la crescita strategica e di governance nell'ottica di accelerare lo sviluppo e avere più accesso a fonti di capitale.

Il piano messo a punto da Leonardo punta sulla crescita delle aziende fornitrici inserite nella propria supply chain conferendo stabilità e sostenibilità futura.