A Villa umbra corso in progettazione Ue

(ANSA) - PERUGIA, 6 GIU -Al via la decima edizione del corso "Finanziamenti europei: progettare nella programmazione 2014-2020" promosso da Scuola umbra di amministrazione pubblica in collaborazione con Seu, Servizio Europa. Il corso presenta un'offerta formativa completa, focalizzata sulle tipologie dei finanziamenti comunitari con particolari approfondimenti sulle tematiche socio-culturali. Temi che saranno approfonditi da tre docenti: Andrea Pignatti, Monica Monti e Lara Natalini. "Un corso importante - ha sottolineato Pignatti - che in questi anni ha registrato la partecipazione di oltre 200 enti. Questa edizione dedicherà particolare attenzione al settore socio-culturale, soffermandosi sulle opportunità ancora aperte nella programmazione 2014-2020, e darà uno sguardo alla futura programmazione 2021-2027. Si tratta di un corso strategico perché prepara i partecipanti ai prossimi due bandi che usciranno in autunno, ossia programma Erasmus Plus ed Europa Creativa".