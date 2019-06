Inaugurata palestra in scuola di Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 5 GIU - "Sono felice di presenziare alla cerimonia di oggi perché ricostruire la palestra scolastica significa restituire a questa comunità un diritto all'educazione fisica che è parte integrante della formazione dei nostri ragazzi": lo ha detto il presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, che stamani è intervenuto, insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni e al presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla cerimonia di inaugurazione della palestra scolastica dell'istituto De Gasperi-Battaglia di Norcia, riqualificata grazie a un progetto promosso e realizzato da Coni e Lottomatica.

A margine dell'iniziativa, Paparelli ha ringraziato il Coni "per aver seguito le sorti dello sport umbro con attenzione e una presenza costante, non facendo mai mancare il suo apporto e la sua vicinanza alla nostra terra nei giorni successivi al sisma del 2016 e che si è sostanziata in tante iniziative dedicate alla promozione dell'Umbria come terra di sport".