Ecografi donati a ospedale Spoleto

Saranno consegnate sabato 8 giugno alle 15 presso la sala Multimediale dell'ospedale di Spoleto due apparecchiature diagnostiche di ultima generazione donate da Asm, l'Associazione per lo Studio delle malformazioni onlus, con sede a Milano, al reparto Maternità del "S. Matteo degli Infermi" di Spoleto, diretto dal dottor Fabrizio Damiani.

Si tratta di un ecografo portatile e di un cardiotocografo, acquistati grazie ai fondi raccolti fra i sostenitori di Asm con la campagna "Nascere per rinascere", lanciata nel 2017 dopo il terremoto del 2016. Un'iniziativa - spiega l'Usl 2 - finalizzata a migliorare, con la disponibilità di strumenti tecnologicamente avanzati, l'assistenza medica alle gestanti delle zone colpite.

E "per dare, in tal modo, una speranza in più alla rinascita di quelle terre".