Anche Allevi e Turci a "Con il Cuore"

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 4 GIU - Ci saranno anche Giovanni Allevi, Paola Turci e Carly Paoli alla serata benefica "Con il Cuore nel nome di Francesco" che si terrà lunedì 10 giugno alle 20.35 nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco d'Assisi. L'evento, condotto da Carlo Conti, sarà trasmesso in diretta su Rai1 e Radio1 Rai e vedrà la partecipazione di tanti artisti tra cui Renzo Arbore, Fabrizio Moro e Francesco Renga.

Domenica 9 giugno alle 15.30 si terrà, nella Sala Stampa del Sacro convento di Assisi, la presentazione dell'evento solidale.

All'incontro interverranno, tra gli altri, Carlo Conti e il Custode del Sacro convento di Assisi, padre Mauro Gambetti.

Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati del Sacro convento di Assisi, per poveri e dimenticati dal mondo, con sms e chiamate da rete fissa al 45515 fino al 1 luglio. L'iniziativa è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall'Istituto per il Credito Sportivo.