Petrucci brinda a Terni dopo la vittoria

È tornato subito a Terni, dove ha trascorso la serata post gran premio in un locale del centro, Danilo Petrucci, reduce dalla prima vittoria in carriera al MotoGp. Con lui molti amici, i tifosi del fan club che gli è stato intitolato e altri ternani che hanno condiviso con il pilota la gioia del primo posto al Mugello. Petrucci si è concesso un bicchiere di birra tra un complimento e l'altro. Il Comune si prepara intanto ad accoglierlo ufficialmente "per congratularsi con lui e rendergli il giusto omaggio della città di Terni" spiega l'assessore allo sport, Elena Proietti, che ieri sera ha anche lei raggiunto Petrucci per i festeggiamenti. Probabile però, visto i tanti impegni del pilota (il 16 giugno impegnato nel Gp di Spagna a Barcellona) che la cerimonia si terrà una volta conclusa la stagione del motomondiale.