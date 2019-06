Costi Minimetrò agevolati giornalisti

Minimetrò e Ordine dei giornalisti dell'Umbria hanno firmato una convenzione in base alla quale dal 3 giugno i giornalisti potranno usufruire di tariffe agevolate nell'acquisto dei biglietti "UP", Unico Perugia che consente anche di viaggiare nelle linee urbane degli autobus.

In particolare è previsto per gli iscritti all'Ordine uno sconto del 30% rispetto alla tariffa ordinaria sia sulla corsa singola sia sui titoli di viaggio multicorsa (da 10 viaggi). Il costo del singolo ticket - è detto in un comunicato di Minimetrò - grazie all'agevolazione costerà così 1,05 euro (a fronte di 1,50), mentre il multicorsa 9,03 euro (invece 12,90).

I titoli di viaggio scontati potranno essere acquistati al "MM point" della stazione di Pian di Massiano dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. Per ottenere la tariffa agevolata, al momento dell'acquisto, i giornalisti dovranno esibire la tessera di iscrizione all'Ordine.