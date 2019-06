(ANSA) - PERUGIA, 1 GIU - La Coalizione Ricci Presidente, Italia Civica e Proposta Umbria Promuove la formazione per candidati consiglieri. Il prossimo sabato 15 giugno, alle ore 10, l'appuntamento è al Perugia Park Hotel.

Lo afferma in una nota lo stesso Claudio Ricci, aggiungendo che "l'Umbria sarà la prima regione italiana governata da una coalizione civica".

"Dopo 15 incontri regionali tematici (200 delegati, in media, ad evento), 500 proposte depositate per l'Umbria (in 5 linee guida), ora iniziano - spiega Ricci - gli incontri di formazione per i candidati consiglieri regionali. All'incontro di oggi presenti molti 'pre-candidati' (già oltre 90 quelli che hanno dato una disponibilità). Le settimane successive saranno dedicate alla prima definizione delle liste con l'avvio dei 'piccoli incontri' nel territorio regionale".