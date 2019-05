A Terni laboratorio Biolabotech

Taglio del nastro, presso la sede dell'Arpa Umbria di Terni, per Biolabotech, un laboratorio innovativo nell'ambito chimico-biotecnologico realizzato dall'Its Umbria Academy, l'accademia tecnica di alta specializzazione post diploma, per gli studenti che frequentano il corso in biotecnologie.

La struttura è frutto di una stretta collaborazione tra Arpa, Fondazione Carit e Camera di commercio, che hanno reso possibile la realizzazione del sito tecnologico, e Università degli Studi di Perugia che (insieme alla Fondazione Its Umbria) ha seguito il progetto nelle fasi di ideazione e sviluppo. Grazie alla presenza di importanti strumentazioni di elevato contenuto tecnologico, all'interno del nuovo sito è possibile condurre analisi che spaziano dal settore chimico a quello biologico e microbiologico.