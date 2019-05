Padre Fortunato,Carta Assisi contro fake

E' "nella Carta di Assisi" la risposta alla paura che aumenta tra gli italiani di abboccare alle fake news sui social e in rete e di subire episodi di violenza verbale sul web che emerge dall'indagine "Odio e falsità in rete. La percezione dei cittadini a distanza di due anni" diffusa in occasione di un incontro di Parole Ostili a Trieste. A sostenerlo è padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi.

La "Carta di Assisi" è un manifesto internazionale contro i muri mediatici e "l'uso delle parole come pietre", nato dall'impegno di giornalisti, associazioni, religiosi, intellettuali e semplici cittadini. "Uno strumento che - sostiene padre Fortunato - può aiutare con il suo decalogo a disinquinare l'informazione sui social e quella generale.

Animando rapporti e relazioni caratterizzati dalla fiducia".