Manifesta personale Polo armi Terni

(ANSA) - TERNI, 30 MAG - Assemblea sotto la sede della prefettura per i lavoratori del Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni, mobilitati nell'ambito delle iniziative indette dal personale civile del ministero della Difesa su tutto il territorio nazionale.

"A circa un anno dall'insediamento del Governo e a pochi mesi dalla visita ufficiale al Pmal della ministra Elisabetta Trenta - hanno sottolineato sindacati e rsu -, non una delle criticità evidenziate è stata ancora risolta". Tra queste, quella che i lavoratori civili considerano "una vera e propria discriminazione salariale, in ragione del gap economico esistente tra la loro retribuzione accessoria e quella percepita dai colleghi di pari ruolo e qualifica degli altri ministeri e amministrazioni, o anche quella attribuita alla nutrita componente militare che opera ormai regolarmente nell'area amministrativa con i dipendenti civili".