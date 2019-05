Visita in Umbria del presidente Anpal

Incontro a Palazzo Donini tra il presidente della Giunta regionale Fabio Paparelli e il neo presidente dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro Domenico Parisi. Insediato dallo scorso mese di febbraio alla guida dell'Anpal, quest'ultimo, già professore ordinario alla Mississippi State University, ha prima visitato gli uffici del centro per l'impiego di Perugia.

Nel corso dell'incontro, Paparelli ha illustrato a Parisi il programma regionale Umbriattiva nelle sue articolazioni dedicate ai giovani, agli adulti e alle imprese e spigato la filosofia premiale del sistema regionale, che eroga i finanziamenti solo nel caso in cui il lavoratore formato venga assunto dall'azienda o consente l'accesso al microcredito - fino ad un massimo di 25 mila euro - nel caso in cui la persona formata decida di aprire una attività in proprio.