Torna a Perugia 'Cantine in centro'

Saranno una ventina, provenienti da tutta la regione, le 'Cantine in centro' a Perugia il primo fine settimana di giugno (sabato 1 e domenica 2) che sarà dedicato "al meglio dell'Umbria da bere". "Rafforzando l'idea di riportare in Umbria anche un grande banco d'assaggio come era in passato e riflettere anche sui limiti e punti di forza del sistema vino", hanno spiegato gli organizzatori.

Nato cinque anni fa da un'idea di Massimo Tesorini, Cantine in centro è promosso dall'associazione culturale Collegamenti 2.0 costituita dal fratello Marco e da alcuni amici e colleghi, con il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Perugia, Camera di Commercio di Perugia, Strade dei Vini e dell'olio dell'Umbria.

Per l'edizione estiva dell'ormai tradizionale evento giunto alla quinta edizione - presentato nel corso di una conferenza stampa - quest'anno entrano nuove cantine e crescono le collaborazioni con le attività del centro storico del capoluogo umbro.