Bassetti, Chiesa sia accanto chi soffre

Esorta la Chiesa a essere "sentinella accanto a chi soffre" il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, rivolgendosi a sacerdoti, religiosi, operatori e volontari in vista del settimo meeting promosso dall'Ufficio diocesano per la pastorale della salute dal titolo "E io vi ristorerò" in programma domenica 2 giugno a Perugia.

Un appuntamento che si tiene ogni anno in una diversa Zona pastorale dell'Archidiocesi - si legge in un suo comunicato - con l'obiettivo di sensibilizzare le comunità locali ad essere "portatori di speranza, con segni concreti di carità, a quanti vivono situazioni di sofferenza, anche attraverso il 'semplice' gesto di fare compagnia-assistenza ai sofferenti, essere di sostegno ai familiari e aiutare chi vive in solitudine malattia, disabilità e anzianità.