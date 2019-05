Umbria Business School amplia l'offerta

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - Ancora più di risalto nazionale ed internazionale e riservata non solo agli associati: queste le novità del progetto Umbria Business School. L'accademia di alta formazione di Confindustria Umbria - dopo l'avvio delle attività lo scorso anno con il coinvolgimento di 670 partecipanti di oltre 220 aziende del territorio - amplia l'attività formativa, rivolta come sempre ai temi chiave della gestione d'impresa, coinvolgendo non solo manager e personale delle aziende, ma anche professionisti e giovani in cerca di opportunità di altissima specializzazione.

Il bilancio del primo anno e l'annuncio delle novità sono stati illustrati nella sede di Confindustria Umbria da Riccardo Stefanelli, presidente di Sistemi Formativi Confindustria Umbria, nonché consigliere delegato alla Cultura di Confindustria Umbria e co Ceo di Brunello Cucinelli spa, insieme a Nicola Modugno, direttore di Sistemi Formativi Confindustria Umbria e coordinatore dell'attività di Umbria Business School.