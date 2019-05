Kidsbit Festival, natura arte tecnologia

Si terrà a Perugia l'8 e il 9 giugno il Kidsbit Festival, festival europeo sulla creatività digitale, rivolto a bambini e famiglie: installazioni artistiche interattive, ambienti immersivi tra digitale e natura, sperimentazioni, laboratori creativi, giochi e spettacoli per un grande 'ecosistema multimediale' dedicato ai bambini, robot al Museo, Foreste magiche e Alberi parlanti. Con Kidsbit la natura incontra l'arte e la tecnologia per una nuova educazione ambientale.

Il Centro camerale Alessi diventerà per due giorni un grande 'ecosistema multimediale' grazie alle 4 installazioni artistiche interattive (a ciclo continuo) dedicate alla natura e alle sue forme. Nella Galleria nazionale dell'Umbria sarà allestito uno spazio che metterà in relazione bolle di sapone, ambiente e tecnologia con laboratori digitali ispirati alla mostra "Bolle di sapone. Forme dell'utopia tra vanitas, arte e scienza", in cui i bambini potranno riflettere sulla sostenibilità, giocando con robot, automi e sensori.