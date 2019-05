Alemanno, ora forza con la ricostruzione

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 28 MAG - "Adesso dobbiamo accelerare ancora con maggiore forza e convinzione sulla ricostruzione della città": a dirlo all'ANSA è il rieletto sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.

"I cittadini ci hanno dato il mandato di continuare il lavoro intrapreso e la responsabilità che sentiamo verso l'intera comunità nursina è totale e per questo che, già a poche ore dallo spoglio delle schede, siamo tutti al lavoro per portare avanti progetti e risolvere problemi legati al post terremoto", aggiunge il sindaco.

Stamani Alemanno ha partecipato a Roma alla riunione per sostituire i moduli container per le scuole superiori e "sto seguendo da vicino i lavori in Senato sugli emendamenti introdotti nel decreto terremoto". ha assicurato. "Ci attendono 5 anni di governo - ha detto ancora il sindaco - impegnativi e determinanti per il presente e futuro di Norcia".