Europee, Lega prima in aree sisma Umbria

Lega primo partito alle Europee anche nelle zone dell'Umbria colpita dal terremoto del 2016. E' quanto emerge dallo scrutinio ormai definitivo.

A Norcia il Carroccio di Salvini ha ottenuto il 40,03% dei voti, a Preci il 43,28% e a Cascia il 55,21%.

Un dato che emerge dalla città di San Benedetto, sempre per le europee, è quello di Forza Italia che conquista il 27,64%.

Il Pd in tutti e tre i centri colpiti dal sisma si ferma abbondantemente sotto il 20%: a Norcia ottiene il 12,28%, a Cascia il 17,91%, a Preci il 13,22%.

Anche il M5S non sfonda in questa area e si assesta tra l'8,61% di Cascia e il 14,29% di Preci. A Norcia i pentastellati ottengono il 10,02%.

Allontanandosi dalla Valnerina terremotata il dato non cambia rispetto al successo della Lega che sfiora il 40% a Spoleto (39,73%), mentre a Foligno ottiene il 38,20% dei consensi.