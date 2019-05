Affluenza in calo alle europee in Umbria

Affluenza in calo in Umbria per le elezioni europee. Secondo le rilevazioni del ministero dell'Interno il dato è stato poco superiore al 67,5% contro il 70,4% della precedente consultazione.

A Perugia l'affluenza è stata del 71,38% mentre nell'ultima tornata del 71,13.

Particolarmente elevato il numero di coloro che si sono recati alle urne a Montefranco, 85,99%, Fratta Todina, 84,12, e Norcia, 81,24.