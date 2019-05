A Torgiano Triple Twist Beverly Pepper

Un inno alla vite, alla vita e all'amicizia. È Triple Twist, l'imponente scultura in marmo di Carrara di circa sette metri realizzata dall'artista statunitense Beverly Pepper per la famiglia Lungarotti e inaugurata a Torgiano.

Installata in un'area aperta adiacente alle porte della Cantina, l'opera è una colonna scolpita che si tende verso il cielo con un incastro di profili geometrici puri che svettano in una triplice torsione a spirale a simboleggiare la dualità della vite, sempre protesa verso l'alto e ben radicata nella terra da cui assume energia e linfa vitale. La rotazione dei tre elementi che compongono la colonna suggerisce un moto vorticoso tale da spingere anche l'osservatore a muoversi intorno all'installazione. E nei tre volumi si coglie anche il richiamo alle tre donne alla guida del Gruppo umbro: le sorelle Chiara e Teresa e la madre Maria Grazia, presenti all'evento.