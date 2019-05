"Il tempo delle fiabe" al Serafico

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - Dal 24 al 26 maggio torna l'annuale appuntamento con la "Festa in Amicizia", la rassegna di eventi che animerà Assisi con iniziative che vedranno come protagonisti i ragazzi dell'Istituto Serafico, affiancati dagli operatori e dai genitori. Il tema è "Il tempo delle fiabe", un luogo e un momento privilegiato per confrontarsi con sentimenti forti, con l'obiettivo di superare insieme ogni ostacolo e sperimentare la forza dell'immaginazione.

Il ricco programma - spiegano gli organizzatori - si articolerà in quattro momenti: il convegno scientifico "Controversie nella gestione dell'epilessia nella disabilità complessa", il 24, alle 9, nella sede dell'Istituto; lo spettacolo teatrale "Il tempo delle fiabe", realizzato dai bambini, dai ragazzi e dagli operatori del Serafico, venerdì 24, alle 21, al Teatro Lyrick.

Sabato alle 15 gli spazi del Serafico diventeranno "luoghi da fiaba" dove sarà possibile fare esperienze sensoriali. Domenica alle 17 sarà celebrata la messa, dal vescovo Domenico Sorrentino.