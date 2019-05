Consiglio regionale si riunisce martedì

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - La presidente Donatella Porzi ha convocato l'Assemblea legislativa dell'Umbria per martedì 28 maggio, alle ore 10. All'ordine del giorno due atti: le dimissioni dalla carica di presidente della Giunta regionale (ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto) e l'atto numero 2066 bis, concernente disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge "145/2018" (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).