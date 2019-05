a Villa umbra "Il Conto annuale 2018"

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - Le principali novità procedurali di presentazione del conto annuale 2018, relativo al numero di personale impiegato e alle voci di spesa connesse alla forza lavoro pubblica, sono state oggi al centro della giornata formativa organizzata a Villa Umbra. Il seminario "Il Conto annuale 2018" ha registrato più di cento iscritti, provenienti oltre che dall'Umbria anche dalle Marche. Sotto la lente le ultime circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il termine per l'invio dei dati prorogato al prossimo 15 giugno e il funzionamento del sistema informativo per rilevare i dati statistici del pubblico impiego. Relatrice della giornata formativa è stata Cesira Massari, direttore amministrativo contabile presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico.