Spoleto, donato un manichino pediatrico

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 21 MAG - Importante donazione per l'ospedale "S. Matteo degli infermi" di Spoleto. L'associazione "Il Sorriso di Teo", attiva in città nel sensibilizzare la popolazione sul tema delle emergenze sanitarie e con contributi nella strumentazione per l'emergenza pediatrica, ha donato alla struttura ospedaliera il manichino lattante di addestramento "Als Baby trainer", utile per la simulazione clinica avanzata nei casi di emergenza e per l'addestramento di medici ed infermieri. Questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna alla presenza dei rappresentanti della direzione aziendale e dell'associazione.

Nell'ambito della pratica clinica quotidiana ha assunto sempre più rilevanza la formazione continua di base ed avanzata del personale sanitario, anche alla luce sia delle indicazioni della Ebm (Evidence Based Medicine) che attualmente definisce come "Gold Standard" di trattamento l'aderenza a linee/guida-protocolli internazionali, che di innovative metodiche didattiche quali la simulazione clinica.