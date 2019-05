Nesta non è più il tecnico del Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - Alessandro Nesta nella prossima stagione di serie B "non sarà il responsabile tecnico della prima squadra". Lo ha annunciato il Perugia Calcio che in una nota dove ringrazia "Nesta e il suo staff per l'impegno e la professionalità profusi in questo anno" augurando al tecnico "le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

Nei sui profili social, il campione del mondo 2006 diventato poi allenatore, ha scritto che "si conclude oggi un'esperienza incredibile, che mi ha permesso di crescere, svolgendo un lavoro che amo".

Nesta da parte sua ha detto grazie a "tutto il Perugia Calcio, ai miei ragazzi e ai tifosi biancorossi che ci hanno sostenuto tutto l'anno con passione ed orgoglio, al Curi e in trasferta. È stata un'annata faticosa, con momenti esaltanti ed altri meno, ma sicuramente intensa, positiva e costruttiva". Adesso la dirigenza del Perugia lavora sul successore. Tra i nomi potrebbe esserci Massimo Oddo, altro campione del mondo del 2006 che ha allenato Pescara, Udinese e Crotone.