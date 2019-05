"Arrivato momento Porchetta umbra Igp"

(ANSA) - GUALDO CATTANEO (PERUGIA), 21 MAG - Anche l'11/a edizione di 'Porchettiamo - Il Festival delle Porchette d'Italia' si è conclusa, con grande successo, nonostante la pioggia caduta durante i tre giorni di iniziative (17, 18 e 19 maggio) a San Terenziano di Gualdo Cattaneo.

Proprio da questo evento era partito il percorso che ha portato il Cicotto di Grutti a diventare presidio Slow Food e quest'anno si è lanciata una nuova sfida. Per gli organizzatori (agenzia Anna7Poste Eventi&Comunicazione specializzata in eventi food&beverage e il critico enogastronomico Antonio Boco), infatti, "è arrivato il momento di pensare ad un marchio della Porchetta umbra Igp". Bisogna ormai parlare di porchetta umbra infatti - spiegano - considerando comunque le varie sottozone di produzione, come sempre più non solo di qualità ma di qualità certificata.