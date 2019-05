Squarta, chiuso sipario triste vicenda

"Con le dimissioni della presidente Catiuscia Marini si è finalmente chiuso il sipario su questa triste vicenda che ha riguardato la nostra Regione": così Marco Squarta, capogruppo di Fratelli d'Italia e portavoce dell'opposizione di centro-destra in Assemblea legislativa. Che torna a sollecitare elezioni anticipate.

"Ora si vada al voto - afferma Squarta - per dare all'Umbria una guida forte e credibile per risolvere le questioni urgenti che devono essere affrontate".