Spazi gioco bambini, premiata la Regione

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAG - Il progetto della Regione Umbria per la riqualificazione di spazi gioco per bambini nei piccoli Comuni è stato premiato alla seconda edizione del "Premio PA sostenibile. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030", all'interno del Forum PA 2019, la manifestazione dedicata alla pubblica amministrazione che si è conclusa ieri a Roma. È stato selezionato fra i progetti presentati da istituzioni di tutta Italia candidati al Premio che, promosso da Forum PA in collaborazione con Asvis (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, si propone di scoprire e dare visibilità alle migliori iniziative nate per aiutare l'Italia, in particolare i singoli territori, ad affrontare le debolezze dell'attuale modello di sviluppo, scegliendo un sentiero di crescita sostenibile da percorrere fino e oltre il 2030. Per la realizzazione di spazi gioco la Regione ha messo a disposizione oltre 1 milione di euro attraverso un avviso pubblico al quale hanno risposto 36 Comuni.