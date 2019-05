Mostra su incontro S.Francesco e Sultano

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 17 MAG - Un percorso iconografico, con oltre 50 immagini, che parte dalle primissime rappresentazioni dell'incontro negli affreschi e nelle miniature medievali per arrivare alle proposte di artisti contemporanei come Marco Rupnik: è quanto propone una mostra iconografica dedicata all'ottavo centenario dell'incontro a Damietta tra san Francesco e il Sultano Malik al-Kmil, che sarà inaugurata venerdì 24 maggio alle 9.30 nella Sala Dono Doni del Sacro Convento di Assisi.

Il percorso espositivo è commentato dallo storico Franco Cardini e dalle testimonianze del direttore del Cefid (Centro francescano internazionale per il dialogo), padre Silvestro Bejan, e dal presidente del Coreis (Comunità religiosa islamica italiana), Yahya Pallavicini. Saranno questi ultimi due ad intervenire in occasione dell'inaugurazione.