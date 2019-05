Trofei Paolo Rossi in mostra a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAG - Dal pallone d'oro dell'82 al collare d'oro del 2017. I trofei di Paolo Rossi e dell'Italia campione del mondo 1982 arrivano in mostra a Perugia, al Cerp della Rocca Paolina.

L'occasione è l'undicesima tappa della mostra itinerante "Pablito, Great Italian Emotions" che sarà inaugurata il 24 maggio (ore 18) e resterà aperta fino al 30 giugno. "E' una mostra che ha riscosso sempre successo e credo che in Umbria abbia la sua collocazione naturale", ha detto Federica Cappelletti, moglie di Rossi che ha presentato l'evento alla sede del Cru di Prepo. "Per me e Paolo la tappa perugina ha un significato particolare", ha spiegato raccontando i particolari di quella che è una raccolta unica di trofei, maglie e ricordi che emozioneranno perugini e turisti. "Ci saranno il pallone d'oro (è uno dei quattro italiani ad averlo vinto) e tanti altri dei trofei personali".