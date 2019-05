Maurizio Dal Maso prosciolto dal gup

(ANSA) - TERNI, 15 MAG - L'ex direttore generale del Santa Maria di Terni e attuale commissario straordinario della stessa struttura, Maurizio Dal Maso, è stato prosciolto oggi dal gup Simona Tordelli nell'ambito del procedimento aperto, con l'accusa di turbativa d'asta, per l'affidamento diretto di un progetto sperimentale di prevenzione delle infezioni ospedaliere risalente al 2017. Per il giudice "il fatto non sussiste".

Prosciolti con la stessa formula anche l'ex direttore amministrativo del Santa Maria, Riccardo Brugnetta, e il responsabile degli affari generali, Andrea Lorenzoni, mentre per la responsabile degli appalti, Cinzia Angione, la procura di Terni aveva già chiesto l'archiviazione. A chiedere il proscioglimento dei tre imputati era stato in udienza lo stesso pubblico ministero Raffaele Iannella.

In una nota dell'azienda Dal Maso esprime "grande soddisfazione per la sentenza di proscioglimento".