Dorme in casa disabitata, denunciato

Deve rispondere di essersi introdotto all'interno di una casa disabitata di Assisi forzando la porta e trovandovi riparo per dormire un cinquantunenne italiano, residente a Perugia, incensurato, denunciato a piede libero dalla polizia.

A chiedere l'intervento del personale del commissariato sono stati i proprietari dell'abitazione dopo che alcuni vicini da qualche giorno avevano notato un uomo introdursi sempre a tarda serata all'interno per poi uscirne l'indomani. Gli agenti hanno quindi compiuto un sopralluogo nell'immobile, un edificio storico nella periferia collinare di Assisi, da poco acquistato dai proprietari e in attesa di essere ristrutturato. All'interno - riferiscono gli investigatori - hanno trovato l'uomo che è stato invitato ad abbandonare la casa, così restituita nella piena disponibilità dei proprietari. E' stato poi denunciato a piede libero per invasione di edifici. (ANSA).