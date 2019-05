Verso riapertura strada Bocca Trabaria

Si avvicina la riapertura della strada statale 73bis "di Bocca Trabaria" in prossimità del valico tra Umbria e Marche. Lo ha annunciato l'Anas spiegando che il maltempo degli ultimi giorni e l'imprevista nevicata di inizio maggio hanno rallentato le ultime attività necessarie per la ripresa del traffico, che era attesa per questa settimana, ma sarà comunque ripristinata all'inizio della prossima.

Sono infatti pressoché ultimate le attività di ricostruzione del corpo stradale, dopo la realizzazione delle opere di consolidamento del versante. Nei prossimi giorni - riferisce l'Anas - sarà realizzata la pavimentazione e la segnaletica per consentire il transito a senso unico alternato regolato da semaforo, durante il montaggio delle barriere laterali di sicurezza.

Il tratto era stato coinvolto da una frana che nel marzo 2018 ha interessato la zona compromettendo l'infrastruttura tra i comuni di San Giustino e Borgo Pace.