Via piano verifiche canapa shop Perugia

L'immediato avvio di un piano di verifiche e ricognizione degli esercizi che commercializzano la canapa in provincia di Perugia è stato deciso nel corso della riunione in prefettura del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Organismo presieduto dal prefetto del capoluogo umbro, Claudio Sgaraglia.

Il Comitato ha svolto infatti un esame preliminare dei contenuti della Direttiva recentemente emanata dal Ministero dell'Interno, con la quale sono stati forniti indirizzi operativi in materia di commercializzazione della canapa, nonché della normativa vigente in materia di stupefacenti.