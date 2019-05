Umbria jazz torna a S. Francesco a Prato

Il "ritorno" di San Francesco al Prato tra le location di Umbria Jazz, con il progetto 'Seven Dreams' commissionato a Uri Caine, è una delle principali novità dell'edizione 2019 del festival in programma a Perugia dal 12 al 21 luglio. Duecentottanta eventi, per la maggior parte gratuiti.

Dodici diverse location, dai grandi spazi dell'Arena Santa Giuliana e piazza IV Novembre fino al Teatro Morlacchi e al raddoppio dei concerti alla sala Podiani della Galleria Nazionale dell'Umbria. Una novantina di band in cartellone con centinaia di musicisti.

Tanta musica, dunque, per dieci giorni ininterrottamente dalla mattina a notte fonda, ma anche seminari di formazione con i corsi estivi della Berklee, un concorso per nuovi talenti, enogastronomia, una mostra fotografica in Galleria ('Closed session' di Jimmy Katz), iniziative e laboratori per i bambini con il progetto 'Uj4Kids' in via della Viola dove sorgerà anche, al Mèliès, il jazz club di quest'anno.